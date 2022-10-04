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    17:49, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов – Данияр Ашимбаев

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    С момента объявления даты досрочных выборов прошло почти 10 дней, и вот появились первые кандидаты - Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл» и Нурлан Ауесбаев от ОСДП. Кандидаты, нужно заметить, малоизвестные, но при этом представляющие партийный актив, а не пришлые. Можно сделать вывод, что их задачей будет не столько оппонирование главному кандидату, сколько продвижение партийных брендов в преддверии весенних парламентских выборов. Нужно заметить, что Ауесбаев победил на съезде ряд других кандидатов.

    Были ожидания, что платформой ОСДП может воспользоваться разношерстная оппозиция в рамках проекта выдвижения общего кандидата, но этого не произошло.

    Во-первых, судя по всему, договориться либералы и национал-популисты не смогли. Во-вторых, те из них, кто имеет хоть какой-то рейтинг, возможно, трезво оценили свои шансы. Нужно напомнить, что проект «единого кандидата» периодически тщательно патронировался властью. Так было и с Абдильдиным, и с Туякбаем, и с Косановым. Сама оппозиция, хотя единственное число тут чисто символическое, консолидироваться явно не в состоянии. Да и с лидерами явный дефицит: никто и никогда заранее не мог четко сказать, что вот, мол, есть фигура, которая составит конкуренцию действующему президенту.

    Но вместе с тем нужно отметить, что оппозиционные кандидаты говорят не о бойкоте, а активно выдвигаются, пытаясь заработать очки в глазах общественного мнения. И здесь важную роль сыграло возвращение Токаевым графы «против всех» в избирательные бюллетени. Позиционируя себя в качестве «оппонентов режима» оппозиционным кандидатам будет крайне важно победить именно «против всех» и выйти хотя бы на второе место, чтобы показать себя более или менее популярными фигурами.

    Токаев же достаточно спокойно движется по заранее намеченному плану. Совершает поездки по регионам и проводит активную международную программу.

    На 6 октября намечен съезд партии «Аманат». В тот же день пройдут съезды партий «Ак жол» и НПК. С большой степенью вероятности можно предположить факт выдвижения Токаева от правящей партии и поддержку его кандидатуры двумя другими парламентскими партиями.



    Фото: РБК





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