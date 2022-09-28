Задача выглядит амбициозной до чрезвычайности – российский политолог о выступлении Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркестане, передает МИА «Казинформ».

Аркадий Дубнов отмечает в своем посте в Facebook, что, по сути, Президент Казахстана начал свою предвыборную кампанию, поскольку 20 ноября – досрочные президентские выборы.

«Нынешний президент – главный претендент, и, разумеется, никто не сомневается в его победе. Токаеву 68 лет, и он идет на один семилетний срок согласно измененному на днях законодательству, обещая провести политическую и экономическую модернизацию страны. Задача выглядит амбициозной до чрезвычайности, решение – рискованным. Предстоит совладать с наследием назарбаевской эпохи, 30 годами авторитаризма, который многие, и я в том числе, называли просвещенным», - отмечает политолог.

При этом, эксперт отмечает, что Касым-Жомарт Токаев идет на досрочные выборы, понимая, что через два года, будь они проведены в срок – его шансы совладать с попыткой реванша со стороны консолидированных «семейных» могут оказаться значительно меньше.

«Его готовность ограничиться одним президентским сроком, что он надеется сделать нормой для следующих президентов, должна служить подтверждением отказа от стремления узурпировать власть. В Казахстане, похоже, не все готовы в это поверить. Однако Токаев настаивает на необходимости поломать дурную традицию властного своеволия, подчеркивая в Туркестане, что правила об избрании президента на один срок не было «ни в одной стране нашего региона». Он предельно деликатен, поскольку это впрямую относится ко всей Евразии, включая Россию», - резюмирует Аркадий Дубнов.

Российский политологов считает, что второй президент Казахстана призывает соотечественников даже гордиться вызовом, брошенным их лидером большей части постимперского пространства бывшего Союза. В Туркестане Касым-Жомарт Токаев старался говорить о главном, не обходя острых углов.

«Беспокоясь о территориальной целостности Казахстана, Токаев имеет в виду его северные области, претензии на которые не устают демонстрировать отдельные российские политики. И вот что еще кажется важным в его туркестанском спиче, - явленное им от имени своего государства сочувствие к, скажем так, иностранцам, оказавшимся в «безвыходной ситуации», - отмечает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.