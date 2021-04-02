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    12:25, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Задача – сдержать новую волну коронавируса - Бакытжан Сагинтаев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал, чем обусловлено вхождение мегаполиса в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 2 апреля, в городе зарегистрировано 35 193 случая коронавирусной инфекции, из них 24 012 случаев с симптомами и 11 181 - без симптомов. За 1 апреля зарегистрировано 595 случаев коронавирусной инфекции, из них 497 случаев с симптомами и 98 без симптомов.

    В инфекционных стационарах находятся 2849 человек, в том числе 109 детей. Из общего числа госпитализированных 52 в крайне тяжелом, 531 в тяжелом, 2362 средней степени тяжести. Выписаны всего – 233, поступили – 339. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 157 пациентов. Свободных коек - 293.

    На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow занято - 62 аппарата.

    Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы продолжает осложняться. С начала прошлого месяца фактически началась третья волна эпидемии. Причиной этому стали мутированные штаммы (южноафриканский, бразильский и британский).

    Лабораториями Алматы выполнены исследования на вероятность мутации 113 проб, при этом в 63 пробах была выявлена высокая вероятность мутации, которая в среднем по городу составила 56% и в 31 пробах из 113 установлен британский штамм, что составляет 71%.

    Именно поэтому в городе были введены строгие ограничительные меры. При этом у мутированных штаммов отмечается укороченный инкубационный период, поэтому в зоне риска все возрастные группы, включая детей до 1 года.

    Ранее сообщалось, что Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

    Также в апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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