Задача – сдержать новую волну коронавируса - Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал, чем обусловлено вхождение мегаполиса в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 2 апреля, в городе зарегистрировано 35 193 случая коронавирусной инфекции, из них 24 012 случаев с симптомами и 11 181 - без симптомов. За 1 апреля зарегистрировано 595 случаев коронавирусной инфекции, из них 497 случаев с симптомами и 98 без симптомов.

В инфекционных стационарах находятся 2849 человек, в том числе 109 детей. Из общего числа госпитализированных 52 в крайне тяжелом, 531 в тяжелом, 2362 средней степени тяжести. Выписаны всего – 233, поступили – 339. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 157 пациентов. Свободных коек - 293.

На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow занято - 62 аппарата.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы продолжает осложняться. С начала прошлого месяца фактически началась третья волна эпидемии. Причиной этому стали мутированные штаммы (южноафриканский, бразильский и британский).

Лабораториями Алматы выполнены исследования на вероятность мутации 113 проб, при этом в 63 пробах была выявлена высокая вероятность мутации, которая в среднем по городу составила 56% и в 31 пробах из 113 установлен британский штамм, что составляет 71%.

Именно поэтому в городе были введены строгие ограничительные меры. При этом у мутированных штаммов отмечается укороченный инкубационный период, поэтому в зоне риска все возрастные группы, включая детей до 1 года.

Ранее сообщалось, что Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

Также в апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.



