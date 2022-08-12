12 Августа 2022 18:24

Задача не в переселении, а в открытии новых рабочих мест – министр труда РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о новых подходах к переселению граждан из трудоизбыточных регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Весной на общественном совете области обсуждали вопрос о том, что около 60 % переселенцев не имели опыта работы или достаточной квалификации для трудоустройства. Т. Дуйсенова согласилась, что проблема есть. У региона потребность региона в одних специалистах, а приезжают люди с другой квалификацией.

«Я вчера встречалась в селе Келлеровке с переселенцами, сегодня – с предпринимателями. Рассказала о новой миграционной политике, где мы меняем формат работы. Задача должна быть не в переселении, а в открытии новых рабочих мест и потом – переселение. Это могут быть не только новые рабочие места, но и вакансии. В регионе есть потребность в трудовых ресурсах. Например, строительные компании говорили об этом», - сказала Т. Дуйсенова.

Первое изменение в миграционной политике: регион готовит свою программу, обозначает направления развития и указывает, какие специалисты нужны. Эта информация будет предоставлена на электронной бирже труда. Доступ к ней получат все регионы, любой казахстанец сможет получить работу.

Второе – бизнесменам предложили расширять деятельность, кооперироваться с действующим бизнесом, привезти в область новые технологии, локализовать производство. Предприниматели тоже смогут составить перечень необходимых специалистов и предоставить его на биржу труда. По бюджетным организациям ситуация всегда очевидна, можно с точностью сказать, где и сколько не хватает врачей, учителей.

«Мы предложили программу «С дипломом в село» дополнить или объединить с программой «Молодежная практика». Специалист, который приехал в село из Петропавловска или другого региона, дополнительно к заработной плате будет получать по «Молодежной практике». Мы предусматриваем 100 тыс. тенге в течение трех лет. Это будет дополнительная поддержка молодым специалистам», - сказала Т. Дуйсенова.

Она добавила, что каждая семья может получить льготный кредит для развития личного подсобного хозяйства, производства.

Третье предложение – внедрение сертификата экономической мобильности. Выдается он в том случае, если переселенец получил рабочее место. Сертификат подразумевает помощь в размере 50 % от стоимости жилья.

«Предприниматели предложили предусмотреть доступные кредиты для тех, кто готов развивать свой бизнес. Не только переселенцам, но и местному населению. Но заниматься именно тем направлением, которое необходимо области. Будем над этим работать», - добавила Т. Дуйсенова.