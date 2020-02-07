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Задача будет выполнена – Минкультуры о сокращении расходов на мероприятия

7 Февраля 2020 13:52
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Задача будет выполнена – Минкультуры о сокращении расходов на мероприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов рассказал о сокращении расходов на мероприятия в рамках 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства дал конкретные поручения. Как отмечал Президент, мы не должны заниматься расточительством, а наша главная цель не должна быть проведение тоев, а должны показать благое дело для молодого поколения. По поручению Главы государства будет проводиться конкретная работа по оптимизации и экономии. Будут введены изменения в нынешний план. Это зависит от уровня проведения мероприятия. Озвученная задача будет выполнена», - сказал Нургиса Дауешов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Самое главное, нужно показать и шире распространять наследие Абая для молодого поколения. Вместе с тем будет проведены мероприятия на международном уровне. Касательно сокращения средств, будут оптимизированы от изначального бюджета. При этом не стоит забывать, что качество проводимых мероприятий не должно упасть», - подчеркнул вице-министр.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства от 24 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов.



Фото: ortcom.kz

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Ключевые слова: Минкультуры, Абай,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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