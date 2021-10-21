Зачисление соцпомощи на «социальный кошелек» будет сокращено до одного дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о проведенной работе по внедрению «социального кошелька», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

Как сказал министр, на сегодняшний день существуют определенные недостатки системы по выплате социальных пособий. Среди которых отсутствие механизма проактивного зачисления, ограничение при открытии банковских счетов при наличии задолженности либо арестов, отсутствие информации по использованию средств социальной помощи, ошибки при предоставлении гражданами своих банковских реквизитов, высокие расходы бюджета на покрытие банковских комиссий.

Для устранения этих недостатков Главой государства в Послании от 1 сентября 2020 года было дано поручение Правительству РК совместно с Национальным банком РК внедрить цифровой «социальный кошелек».

Основная цель проекта – предоставить населению целевую социальную помощь посредством усовершенствования инструментов социальной поддержки, оптимизации расходов из бюджетных средств на банковские комиссии.

Создание «социального кошелька» позволит оптимизировать расходы бюджета на покрытие банковских комиссий, начиная с 2023 года ежегодно в среднем до 15-20%.

Одним из главных преимуществ создания системы является сокращение сроков зачисление социальной помощи до 1 рабочего дня и моментальное открытие электронных кошельков для граждан при назначении социальной помощи.

«Социальный кошелек» планируется открыть для всех граждан на базе их ИИН. При этом, для субъектов предпринимательства и торговых объектов будут открыты «бизнес-кошельки» на базе их ИИН/БИН, после чего кошелек необходимо привязать к банку второго уровня на выбор.

Также цифровой кошелек будет функционировать в составе инфраструктуры Системы мгновенных платежей Национального Банка.

Плюсом для населения является то, что при покупке товара/услуги оплату можно будет произвести через приложение смартфона либо через смс-подтверждение.



