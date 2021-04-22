Зачет в трудовой стаж волонтерских часов: поручение прокомментировала депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса прокомментировала поручение Главы государства касательно зачета в трудовой стаж волонтерских часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснила депутат, в целях совершенствования законодательства в сфере волонтерства предлагается внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК, в том числе в закон о волонтерской деятельности.

«На данном этапе предполагается реализация механизма совершенствования закона о волонтерской деятельности и предусматривается учет периода времени, затраченного на осуществление волонтерской деятельности при выходе на пенсию. В этой связи, предлагается в закон РК о пенсионном обеспечении дополнить данные пункты», - прокомментировала Вера Ким, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга СЦК.

«Вместе с тем, будет возможность волонтерским организациям предоставлять при необходимости соответствующие документы, подтверждающие участие волонтера в волонтерской деятельности, также вести учет времени, затраченного на именно волонтерскую деятельность. Данная деятельность будет занесена в волонтерскую книжку. Конечно, те поручения, которые давал Глава государства, будут внесены», - заявила Вера Ким.

Ранее сообщалось , что с момента пандемии коронавируса казахстанские волонтеры оказали помощь более 1,5 млн человек.