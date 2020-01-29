Зачем вырубают деревья на улицах – объяснил в соцсетях аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане возмущены массовой вырубкой деревьев вдоль улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деревьев лишились сразу несколько улиц. Мнения горожан разделились: за вырубку и против нее. Возмущения перетекли в социальные сети. В городском акимате объяснили вырубку необходимостью убирать старые, аварийные деревья. Однако жители утверждают, что вместе со старыми убирают и молодые деревья, которые никакой опасности для прохожих и машин не представляют.

Нарушил молчание спустя неделю бурных обсуждений аким Петропавловска Булат Жумабеков. На своей странице в Facebook он заверил, что все делается во благо горожан.

«Мнение о том, что в городе выпиливают деревья все подряд, неверно. Если бы Вы видели, какие деревья выпиливают, то, думаю, поняли бы, для чего это делается. Они практически все сгнили изнутри, и при наших порывах ветра в большинстве своём эти деревья падают и представляют опасность для жителей, в чем мы убедились в прошлом году. Ждать, когда большая часть сгниет и повалится самостоятельно, думаю, неправильно, соответственно, приняты меры по предупреждению и подготовке к посадке саженцев на улицах города в весенний период», - написал Б.Жумабеков.

Пока местные власти пытаются доказать, что убирают только старые деревья, горожане размещают фото спиленных стволов и собирают подписи под письмом, адресованным филиалу партии «Nur Otan» и департаменту экологии.

«Мы понимаем желание отдела ЖКХ сделать наш город лучше и красивее. Но обратите внимание на то, что ликвидируют даже сравнительно молодые деревья, а на улице Брусиловского вообще вопиющий случай – спилили недавно посаженные деревья и саженцы… Мы требуем привлечь все компетентные органы, специалистов и экспертов для самого тщательного и независимого разбирательства по данному вопросу…», - написали в письме активисты.

По информации городского акимата, в прошлом году по городу выкорчевали и спилили более 1,2 тысячи старых деревьев. Высадили 4 тысячи саженцев сосны, ели, клена, пирамидального тополя, березы, рябины, боярышника, ясеня, 5 тысяч погонных метров живой изгороди.

В 2017 году в Петропавловске горожане обсуждали массовую вырубку деревьев в парке культуры и отдыха.



