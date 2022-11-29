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Зачем вводят сбор с туристов в Петропавловске – объяснили в акимате

29 Ноября 2022, 11:11
Зачем вводят сбор с туристов в Петропавловске – объяснили в акимате

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вызвал массу обсуждений проект постановления об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев в размере 5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно проекту постановления, размещенному на сайте открытых нормативно-правовых актов, взнос планируют ввести с 1 января 2023-го года. По мнению разработчиков, принятие документа позволит пополнить бюджет за счет уплаты туристского взноса иностранцами.

В управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития пояснили, что такой взнос установят в каждом городе и районе Казахстана, не только в Петропавловске.

«Правила уплаты туристского взноса для иностранцев» утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан в ноябре прошлого года. Взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взноса не включается в стоимость проживания, то есть мера не повлияет на увеличение стоимости проживания. Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом на основе правил и представляются на утверждение в соответствующий маслихат. Расчет проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года. За первое полугодие Петропавловск посетили 2 490 иностранных туристов, это на 204,3 % больше аналогичного периода 2021-го года. При увеличении туристов более чем на 20% взнос устанавливается в размере 5% от стоимости пребывания», - прокомментировали в управлении.

В облакимате ссылаются на опыт европейских стран, где применяется туристский сбор. Собранные средства направляют на развитие инфраструктуры, включая чистку пляжей, реставрацию зданий в исторических центрах городов, обустройство городской среды.

Представители турбизнеса и отельеры не согласны с данными местных исполнительных органов. В региональной палате предпринимателей в ближайшее время проведут встречу всех заинтересованных в этом вопросе сторон.


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