13 Июля 2022 12:25

Зачем в Петропавловске вводят режим техногенной ЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области монополист прокомментировал введение режима ЧС из-за обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», компания обратилась в городской акимат с заявлением о принятии решения о введении режима ЧС, чтобы сократить длительные сроки согласования проектной документации, необходимой для реконструкции на теплоцентрали.

«Режим ЧС позволит приступить к восстановлению здания и реконструкции газоходов станции с переводом котлов №1-5 на вторую дымовую трубу без ожидания полного прохождения экспертизы проектно-сметной документации, на основании только эскизных проектов. Вопрос объявления ЧС - в компетенции местного исполнительного органа. Об окончательном решении акимата города будет сообщено. На жителях города режим никак не отразится. Все запланированные работы производятся за счет собственных средств компании», - сообщили в пресс-службе.

В АО «Севказэнерго» заверили, что успевают подготовиться к отопительному сезону. Идет капитальный ремонт на шести котлоагрегатах: №4,5,6,7,8,12 - и на турбоагрегате №5. Запланирован – на котлоагрегате №9, турбоагрегате №7 и расширенный текущий ремонт котлоагрегата №11. Параллельно специалисты занимаются ремонтом дымовой трубы №2, восстановлением здания и реконструкцией газоходов.

Проект постановления об объявлении в Петропавловске режима ЧС техногенного характера находится на публичном обсуждении до 22-го июля.