Зачем регистрировать авто с иностранными номерами и будут ли рейды, разъяснили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 400 человек пришли на встречу с руководством департамента полиции Жамбылской области, чтобы выслушать разъяснения и задать вопросы по новым законам, касающимся автомашин с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Встреча владельцев автомашин, состоящих на учете в других странах Евразийского экономического союза, с первым заместителем департамента полиции Жамбылской области полковником полиции Бауыржаном Удергеновым прошла в рамках акции «Приемная на дороге» в таразском Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы. В мероприятии участвовали заместитель акима города Кенжебек Олжабай и руководитель таможенного поста «Тараз ЦТО» департамента государственных доходов Аблай Молдабеков.

Почему же регистрация приобретенного в странах ЕАЭС автотранспорта обязательна для казахстанцев, рассказал инспектор процессингового центра УАП ДП Дулат Курманалиев.

«Во-первых, из-за отсутствия информации об этих транспортных средствах в базе данных органов внутренних дел растет количество нарушений ПДД, возникают сложности в установлении конкретного владельца в случае ДТП и преступлений с использованием транспортного средства. Во-вторых, риски существуют и для самих граждан. Большинство эксплуатируемых в Казахстане незарегистрированных машин управляются уже вторыми-третьими хозяевами, и только на основании страховых полисов. То есть казахстанцы тратят собственные сбережения на приобретение автомашин, но фактически не являются их полноправными собственниками. В третьих, автомобили, состоящие на иностранном учете, не проходят технический осмотр. Между тем, автовладельцы обязаны проходить его ежегодно для того, чтобы в автодорожном движении участвовали безопасные для всех участников транспортные средства», - пояснил Дулат Курманалиев.

Владельцев автомашин с иностранными номерами интересовали такие вопросы, как необходимый ежегодно 30-дневный выезд по месту регистрации, необходимость снижения стоимости таможенной очистки и утилизационного сбора, перспективы переоформления праворульных автомашин. А больше всего людей волновало, будут ли проводиться рейды и штрафоваться владельцы подобных авто уже сейчас.









Первый заместитель департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Бауыржан Удергенов дал четко понять, что полиция пока не намерена прибегать к карательным мерам.

«Любые вопросы должны решаться в правовом поле. Все ваши предложения вносятся в протокол и обязательно будут доведены до центрального руководства. Я готов выслушать лично каждого из вас, прием провожу ежедневно. Хочу подчеркнуть, что в общем количестве ДТП немалую долю занимают происшествия с участием незарегистрированных в Казахстане автомобилей, данный вопрос требует своего системного решения, - подчеркнул Бауыржан Удергенов.

Кроме того, он предостерег жамбылцев от приобретения автомашин, которые они в дальнейшем не смогут зарегистрировать в Казахстане – а это автомашины с правым расположением руля, а также другие нарушения правил дорожного движения.



