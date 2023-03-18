Зачем разуваться в зоне досмотра, пояснил аэропорт Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Астаны рассказали, почему лишь некоторых пассажиров при досмотре просят снимать обувь и для чего это нужно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной воздушной гавани.

В силу особенностей воздушного транспорта в пассажирских авиаперевозках уделяется повышенное внимание вопросам безопасности. Комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов в первую очередь направлен на своевременное пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами.

В целом, пассажиры с пониманием относятся к процедуре предполетного досмотра, которая нацелена на выявление людей с преступным замыслом. Однако тщательную проверку в отношении себя добропорядочные граждане иногда не терпят, считая ее излишней.

В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в мировой практике принято проводить выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную.

Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

Поэтому аэропорты по всему миру оснащаются арочными металлоискателями с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке определяют те самые 10% пассажиров. В аэропорту Астаны, к примеру, рандомайзеры используются с 2015 года.

«Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи», - сказал заместитель начальника подразделения досмотра службы авиационной безопасности Аблай Саргозов.

Все это делается для того, чтобы каждый человек смог благополучно добраться до цели своего путешествия. Поэтому пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Следует также помнить, что пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», отметили в пресс-службе аэропорта.