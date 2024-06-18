Зачем Путин поехал в Северную Корею?

Президент России Владимир Путин во вторник планирует впервые за 24 года посетить Северную Корею для переговоров с лидером Ким Чен Ыном. Этот визит демонстрирует углубляющиеся отношения между странами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник, Путин совершит «государственный визит» в Северную Корею на два дня по приглашению лидера страны. Администрация президента России сделала аналогичное заявление.

Это первый визит Путина в Северную Корею с июля 2000 года, когда он встречался с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром, покойным отцом нынешнего лидера. Визит также происходит через девять месяцев после того, как Ким посетил Дальний Восток России в сентябре прошлого года. С тех пор две страны расширяют сотрудничество в различных областях.

Путин прибудет в Пхеньян во вторник вечером и подпишет «важные» документы с лидером КНДР в среду, сообщил помощник президента Юрий Ушаков агентству ТАСС.

— Будет подписано несколько документов, включая договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, — сказал Ушаков, добавив, что, если договор будет подписан, он определит перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Позже во вторник Владимир Путин поручил подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, согласно интернет-порталу правовой информации.

Также накануне визита президента России в КНДР в газете «Нодон Синмун» (Rodong Sinmun) была опубликована его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Согласно статье, Россия планирует «активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены».

Мнения экспертов

Эксперты считают, что визит Путина, вероятно, откроет путь к углубленному военному сотрудничеству между странами за пределами торговли оружием.

Аналитики предполагают, что Ким и Путин могут принять совместную декларацию, призывающую к повышению уровня военного дела, безопасности и экономического сотрудничества, но маловероятно, что они заключат договор, аналогичный военному союзу.

Эксперты считают, что Северная Корея и Россия подчеркнут сотрудничество в экономическом секторе.

— Наиболее вероятно, что Россия поможет Северной Корее в развитии космической программы, например, со спутниками, — сказал профессор женского университета Ихва.

Также на предстоящем саммите могут обсудить вопрос отправки северокорейских рабочих за границу, считают эксперты.