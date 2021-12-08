Зачем подросткам нужно вакцинироваться от коронавируса, объяснила санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова объяснила необходимость вакцинации подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года у нас 17,5% составляют дети в общей статистике заболеваемости. Если взять заболеваемость среди школьного возраста, то с начала года заболели 3554 школьника. Если говорить о том, кто из детей у нас чаще заболевает, то 32,3% составляют именно дети и подростки 12-17 лет», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, именно эта возрастная группа наиболее подвержена коронавирусной инфекции среди детского населения.

«Второй группой по пораженности – 21% - идут дети в возрасте 12-14 лет. Поэтому данная возрастная группа и была принята для вакцинации. Кроме того, ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для вакцинации детского населения, потому что она показала очень высокую эффективность в проведении вакцинации данной возрастной категории», - заключила санврач.