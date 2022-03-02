Зачем переименовали правящую партию, пояснил Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос регистрации нового названия правящей партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пленарного заседания Мажилиса журналисты задали вопрос председателю палаты относительно регистрации нового названия партии власти: «Есть частные компании и организации под названием «Аманат». С связи с этим не возникнет ли сложностей с регистрацией?». На что спикер палаты отметил, что с точки зрения законодательства никаких сложностей с регистрацией не будет.

«Когда мы изучили вопрос, оказалось, что существует более 30 различных организаций под названием «Аманат», но партии под этим названием не было зарегистрировано. Поэтому, я думаю, что проблем с регистрацией партии под названием «AMANAT» не будет», - пояснил Ерлан Кошанов.

На вопрос, почему же отказались от прежнего названия партии «Nur Otan», председатель Мажилиса пояснил:

«В принципе, жизнь и общество меняются, вы это видите. Если посмотреть на ситуацию в декабре прошлого года и в январе этого года, мы, кажется, живем уже в другом государстве. Поэтому сегодня меняются и запросы общества. После теракта общество содрогнулось. Поэтому члены партии все это проанализировали».

В этой связи, как отметил Ерлан Кошанов, депутаты посетили регионы, где были приняты во внимание настроения, запросы жителей. Есть потребность в обновлении партии, общества.

«Взяв за основу все это, члены партии приняли соответствующее решение, и председатель партии его поддержал», - резюмировал спикер Мажилиса.



