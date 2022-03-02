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Зачем переименовали правящую партию, пояснил Ерлан Кошанов

2 Марта 2022 13:38
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Зачем переименовали правящую партию, пояснил Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос регистрации нового названия правящей партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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После пленарного заседания Мажилиса журналисты задали вопрос председателю палаты относительно регистрации нового названия партии власти: «Есть частные компании и организации под названием «Аманат». С связи с этим не возникнет ли сложностей с регистрацией?». На что спикер палаты отметил, что с точки зрения законодательства никаких сложностей с регистрацией не будет.

«Когда мы изучили вопрос, оказалось, что существует более 30 различных организаций под названием «Аманат», но партии под этим названием не было зарегистрировано. Поэтому, я думаю, что проблем с регистрацией партии под названием «AMANAT» не будет», - пояснил Ерлан Кошанов.

На вопрос, почему же отказались от прежнего названия партии «Nur Otan», председатель Мажилиса пояснил:

«В принципе, жизнь и общество меняются, вы это видите. Если посмотреть на ситуацию в декабре прошлого года и в январе этого года, мы, кажется, живем уже в другом государстве. Поэтому сегодня меняются и запросы общества. После теракта общество содрогнулось. Поэтому члены партии все это проанализировали».

В этой связи, как отметил Ерлан Кошанов, депутаты посетили регионы, где были приняты во внимание настроения, запросы жителей. Есть потребность в обновлении партии, общества.

«Взяв за основу все это, члены партии приняли соответствующее решение, и председатель партии его поддержал», - резюмировал спикер Мажилиса.



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#Мажилис   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика  
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Автор:

Серик Сабеков

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