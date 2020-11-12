Зачем нужны сервисные акиматы, рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области концепцию «слышащего государства» реализуют через модернизацию работы акиматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко отметила, что основным критерием концепции является налаживание эффективной системы коммуникаций с населением и бизнесом. Для этого с 2018 года в регионе перестраивают работу акиматов.

«Сервисные, или открытые акиматы предполагают безбарьерность, открытость деятельности и исключая волокиту внутренних процессов. Суть их в том, чтобы расположить всех услугодателей акимата в одном месте. Такая консолидация представителей госорганов позволяет оперативно решить большой круг любых вопросов. Сейчас процесс предоставления госуслуг в «открытых акиматах» урегулирован электронной очередью, большим открытым помещением», - рассказала Е. Степаненко.

По ее словам, во фронт-офисах созданы все необходимые условия для получения госуслуг, в том числе лицам с ограниченными возможностями. Первым сервисным акиматом объявил себя акимат Петропавловска. Следом за ним начали перестраивать свою работу и районные. Сейчас «открытые акиматы» есть во всех районах.

«Департамент как уполномоченный орган по контролю за качеством оказания госуслуг регулярно проводит мониторинг работоспособности сервисных акиматов и предоставления качественных госуслуг, организует соцопросы услугополучателей, проводит анкетирование. Результаты нашей деятельности аккумулируются, вырабатываются предложения для совершенствования работы фронт-офисов и направляются в акиматы», - проинформировала Е. Степаненко.

Анализ показал, что наиболее востребованы услуги в сферах земельных отношений, архитектуры и градостроительства, образования, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, занятости. В то же время не во всех фронт-офисах представлены эти отделы.

В качестве положительного примера работы Е. Степаненко привела фронт-офисы акиматов Акжарского, Жамбылского и им. Г. Мусрепова районов, где оказывают более 90 видов госуслуг.

«Остальные акиматы области работают над тем, чтобы привести к единообразию размещение услугодателей. Фактически от нашей налаженной и компетентной работы напрямую зависит качество оказываемых государственных услуг населению», - подчеркнула Е. Степаненко.



