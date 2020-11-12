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Зачем нужны сервисные акиматы, рассказали в СКО

12 Ноября 2020 12:30
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Зачем нужны сервисные акиматы, рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области концепцию «слышащего государства» реализуют через модернизацию работы акиматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко отметила, что основным критерием концепции является налаживание эффективной системы коммуникаций с населением и бизнесом. Для этого с 2018 года в регионе перестраивают работу акиматов.

«Сервисные, или открытые акиматы предполагают безбарьерность, открытость деятельности и исключая волокиту внутренних процессов. Суть их в том, чтобы расположить всех услугодателей акимата в одном месте. Такая консолидация представителей госорганов позволяет оперативно решить большой круг любых вопросов. Сейчас процесс предоставления госуслуг в «открытых акиматах» урегулирован электронной очередью, большим открытым помещением», - рассказала Е. Степаненко.

По ее словам, во фронт-офисах созданы все необходимые условия для получения госуслуг, в том числе лицам с ограниченными возможностями. Первым сервисным акиматом объявил себя акимат Петропавловска. Следом за ним начали перестраивать свою работу и районные. Сейчас «открытые акиматы» есть во всех районах.

«Департамент как уполномоченный орган по контролю за качеством оказания госуслуг регулярно проводит мониторинг работоспособности сервисных акиматов и предоставления качественных госуслуг, организует соцопросы услугополучателей, проводит анкетирование. Результаты нашей деятельности аккумулируются, вырабатываются предложения для совершенствования работы фронт-офисов и направляются в акиматы», - проинформировала Е. Степаненко.

Анализ показал, что наиболее востребованы услуги в сферах земельных отношений, архитектуры и градостроительства, образования, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, занятости. В то же время не во всех фронт-офисах представлены эти отделы.

В качестве положительного примера работы Е. Степаненко привела фронт-офисы акиматов Акжарского, Жамбылского и им. Г. Мусрепова районов, где оказывают более 90 видов госуслуг.

«Остальные акиматы области работают над тем, чтобы привести к единообразию размещение услугодателей. Фактически от нашей налаженной и компетентной работы напрямую зависит качество оказываемых государственных услуг населению», - подчеркнула Е. Степаненко.



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#Северо-Казахстанская область   #Акимат  
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Автор:

Олеся Жуковень

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