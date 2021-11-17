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Зачем нужно всеобщее декларирование, объяснил глава Антикора

17 Ноября 2021 10:36
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Зачем нужно всеобщее декларирование, объяснил глава Антикора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов объяснил необходимость проведения всеобщего декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

«Скажем так, мы задержали коррупционера, который нанес ущерб на несколько миллиардов стране. Он признает вину, его осуждают, он получает штраф или иную меру наказания. На этом или после этого уголовный процесс заканчивается, идет только исполнение приговора. По месту отбытия его наказания. На сегодня особенность финансового института расследования в том, что это параллельный институт, и он не заканчивается на осуждении этого должностного лица. Проводится финансовое расследование, будем искать его деньги, где они находились», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.

То есть, по его словам, вопрос стоит о неотвратимости наказания, возврата всего похищенного.

«В совокупности с необоснованным обогащением она даст такой принцип, что каждая неотвратимость ответственности не только физического наказания, как заключение под стражу, но и финансового. То есть, подрубка на финансовом корню выявит его доходы, которые он получил незаконным путем. Все это в рамках финансового расследования будет расследовано, установлены схемы похищения, оно будет иметь профилактический эффект и будет подрывать экономические вливания коррупционеров», - заключил спикер.



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#Общество   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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