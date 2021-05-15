Зачем нужно вакцинироваться в два этапа, объяснил академик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин объяснил различия между вакцинами QazVac и Спутник V. Также ученый рассказал, зачем нужно прививаться в два этапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, у вас сложилось ложное впечатление о сущности вакцин. Вакцины казахстанская (QazVac - прим. ред.) и «Спутник V» принципиально отличаются – это вакцины разных поколений и разного принципа действия. «Спутник V» – это векторная вакцина (также как Johnson и AstroZeneca). Там есть вектор – ген S-белка внутри клетки. Вектор представляет собой аденовирус, с которым мы многократно встречаемся в течение жизни. Поэтому берется два компонента, таким вакцинам примерно 10 лет», - сказал Вячеслав Локшин на брифинге в СЦК.

По его словам, об этих векторах очень хорошо все известно.

«Первая доза, когда берется аденовирус, он, что называется, «потрошится». От него выбрасываются гены, которые вызывают его размножение, вместо этого в вирус вставляется фрагмент гена, ответственного за синтез S-белка или белка шипа коронавируса. В таком виде этот аденовирус отправляется человеку. У него достаточно сил, чтобы внедриться в клетку, но дальше он не размножается. Дальше начинается реакция гена S-белка, от него обрабатываются антитела, это защитная реакция. Поскольку человек с этим вектором встречался много раз в своей жизни (это 26-ой серотип аденовирус), то появились опасения, что у определенного количества людей могут быть антитела к аденовирусу. Мы могли встречаться с ним неоднократно. Поэтому была вероятность того, что не сработает первая инъекция. Поэтому во втором компоненте был выбран более редкий, 5-ый серотип аденовируса, с ним практически никто не встречался. И если не сработал первый компонент, то второй точно донесет содержание антигена, там одно и тоже. То есть, оба компонента отличаются только вектором-«доставщиком», - пояснил ученый.

Таким образом, вторая доза является подстраховочной – она должна усилить эффект, если не сработала первая доза, либо восполнить первую дозу, если та не сработала.

«Казахстанская вакцина к этому типу не относится – я имею ввиду ту вакцину, которая используется сейчас, эта вакцина аденуированная. То есть, там полностью вирус, а не его фрагмент его, и не ДНК-шипа вируса. Полный вирус, но убитый. Этот вирус тоже вводится два раза только потому, что это новая пандемия. До сих пор нет уверенности, достаточно ли будет первой дозы. И поэтому все ныне используемые вакцины вводятся в два этапа. Вторая доза подстраховочная, и для казахстанской вакцины она точно такая же, как и первая. Но она должна усилить иммунный ответ», - заключил В. Локшин.