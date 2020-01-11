Зачем нужно проходить скрининг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своевременное прохождение профилактического медицинского осмотра (скрининга) поможет уберечься от серьезных проблем со здоровьем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.

Кому, где и для чего необходимо проходить скрининговое обследование, рассказала главный специалист отдела мониторинга скрининговых программ департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения (ДПНИЗ НЦОЗ МЗ РК) Гульжан Конуршина.

Специалист сообщила, что в Казахстане существует 7 видов скрининга. «Скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Его проведение позволит повысить эффективность лечения и предупредить развитие осложнений. Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии и подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер», - сказала она.

Где и как пройти скрининг?

Скрининговые обследования входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакет социального медицинского страхования. Пройти его можно по месту прикрепления — в поликлинике, где вы наблюдаетесь. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты.

Кто должен проходить скрининг?

Каждый человек имеет право пройти бесплатно скрининговое обследование в поликлинике по месту жительства.

Скрининг проводится в 2-х возрастных категориях:

1. Дети в возрасте от 0 до 18 лет;

2. Взрослые в возрасте с 30 и до 70 лет.

На какие заболевания проводится скрининг?

Профилактические медицинские осмотры детей, начиная с возраста от 0 и до 18 лет, проводятся с целью раннего выявления заболеваний, своевременного оздоровления, динамического наблюдения и разработки мероприятий по дальнейшему предупреждению заболеваний у следующего возрастного поколения.

У взрослого населения этот тип обследования используется для профилактики и выявления болезней системы кровообращения, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, сахарного диабета и глаукомы, а с 2020 года - и вирусных гепатитов В и С у лиц группы риска.

Насколько скрининги эффективны?

Благодаря скринингам можно предотвратить ряд опасных заболеваний. Поэтому каждому жителю нашей страны, который всерьез заботится о своем здоровье, настоятельно рекомендуется проходить скрининговые обследования. Регулярное прохождение скрининга позволяет своевременно обнаружить заболевание.

Как проинформировала Г. Конуршина, среди взрослого населения за 2018 год было запланировано обследование 7 607 542 человек, из них обследовано 7 264 262 человек, что составило 95,5% от запланированного количества.

За указанный период всего по республике среди целевых групп взрослого населения выявлено 304 089 случаев заболеваний, что составило 4,1%.

За 2018 году было запланировано обследование 5 090 852 детского населения, из них обследовано 4 928 946 детей, что составило 96,8% от запланированного количества.

Среди детского населения РК выявлено 522 281 больных, что составило 10,6%.

Скрининг является важным этапом мониторинга здоровья, именно поэтому в профилактических целях его жизненно необходимо проходить регулярно и своевременно.