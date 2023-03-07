Зачем нужна 30-процентная квота на выборах в Мажилис – пояснение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью направлена на обеспечение принципов равенства политического участия и инклюзивности принимаемых решений. Таким мнением поделилась ведущий эксперт КИСИ при Президенте РК Гульмира Токанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной особенностью этой избирательной кампании является расширение квоты в партийных списках и обязательство по ее соблюдению в распределении депутатских мандатов. С этого года в партийные списки на выборы в Мажилис должны быть включены, кроме женщин и молодежи, лица с инвалидностью – как социальная категория, так же испытывающая трудности с доступом к политическим процессам. Расширение состава квоты направлено на обеспечение принципов равенства в политическом участии и инклюзивности принимаемых решений. При этом квотирование не следует рассматривать в качестве механизма, при котором представители групп будут защищать интересы только этих самых групп (женщин, молодежи и лиц с инвалидностью). Назначение политического квотирования намного шире – в обеспечении плюрализма мнений, преодолении однобокого (гендерно или социально обусловленного) взгляда и обеспечения равенства возможностей при принятии решений для всеобщего блага», - пояснила эксперт.

По ее словам, обязательство по соблюдению квоты в распределении депутатских мандатов в Мажилисе – главное достижение этой поправки. Она отметила, что без этого уточнения потерялся бы смысл квотирования.

«Здесь следует отметить, что были учтены прошлые ошибки, когда 30-процентная квота для женщин и молодежи действовала только на момент регистрации списков. Таким образом, квота на участие в выборах (партийный список) становится квотой на политическое участие для тех групп общества, кто слабо представлен в законодательной ветви власти. Включение в квоту лиц с инвалидностью и обязательство по соблюдению квоты при распределении депутатских мест в Мажилисе призваны расширить возможности граждан на участие в законодательном процессе и защитить интересы всего казахстанского общества. Следующим шагом в совершенствовании механизма квотирования должно стать обязательство по соблюдению квоты в маслихатах», - добавила она.