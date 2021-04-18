Зачем нужен закон о выборах местных акимов, объяснили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анар Байтукенова прокомментировала представленный недавно в Мажилисе законопроект «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос касательно прямых выборов обсуждался давно. Это один из признаков демократического общества, который в целом повысит активность граждан. То есть, население обосновывает нежелание участвовать в процессе развития своего региона, говоря: «все равно решение остается не за нами, акимов назначают, не спрашивая нашего мнения». Здесь же появится прямая заинтересованность граждан, мы хотим, чтобы повысилась активность казахстанцев. Чтобы они знали, кого они изберут, от действий этого человека напрямую зависит будущее их населенного пункта», - сказала Анар Байтукенова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, население также сможет инициировать запрос о снятии полномочий акима, в случае, если последний не сможет оправдать доверия людей.

«Говоря о самоуправлении, надо подчеркнуть, что аким будет подотчетен населению, все расходы у нас будут обсуждаться на собраниях местного сообщества. Мы даем также право инициировать запрос о снятии полномочий этого акима. Мы хотим заинтересовать граждан и привлечь их к управлению своим селом, районом областью», - отметила Анар Байтукенова.

Также спикер высказалась о затратах на инициативу.

«Конечно, определенные затраты требуются – это, в первую очередь, связано с количеством акимов, чьи полномочия истекают. (…) Есть поручение Главы государства начать проведение выборов уже во втором полугодии. Соответственно, при расчете расходов мы итак сокращали и количество избирательных участков, и по минимуму брали членов избирательных комиссий. То есть, при расчетах, расходы были оптимизированы максимально», - заключила А. Байтукенова.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.