Зачем необходимы законодательные изменения в сфере использования атомной энергии, объяснил глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев объяснил, зачем необходимы изменения в законодательство в сфере использования атомной энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, сегодня глава Минэнерго представил на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии».

«На сегодня в Казахстане на законодательном уровне не регламентированы условия применения положений Венской конвенции 1997 года, а именно государством не определены ограничения ответственности оператора и не урегулированы вопросы финансового обеспечения и страхования», - сказал Нурлан Ногаев.

Министр добавил, что действующее законодательство Республики Казахстан основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и не адаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерной аварии.

«Основной задачей законопроекта является обеспечение реализации международных обязательств Республики Казахстан по приведению внутреннего законодательства в соответствие с Венской конвенцией, содействие в развитии атомной отрасли путем получения доступа к ядерным технологиям, определение предела ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба и обеспечение предоставления денежной компенсации пострадавшим в результате ядерного ущерба посредством финансового обеспечения», - подчеркнул Нурлан Ногаев.



