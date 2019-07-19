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Зачем необходимо устанавливать сертификаты безопасности на абонентские устройства

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июля 2019, 12:17
Зачем необходимо устанавливать сертификаты безопасности на абонентские устройства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зачем гражданам необходимо устанавливать сертификаты безопасности на каждое абонентское устройство, объяснил вице-министр цифрового развития РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это делается на добровольной основе и граждане сами вправе решать – устанавливать данный сертификат или нет.

«Сегодня это пилотный проект, который реализуется в Нур-Султане. Это позволит гражданам защитить свои персональные данные, хранящиеся у них на телефоне. Вы сегодня знаете, что с развитием Интернета развиваются и кибератаки, хакерские атаки, то есть это слив персональных данных с вашего компьютера, с вашего телефона», - пояснил Аблайхан Оспанов.

Вице-министр добавил, что в законе « О связи», эта норма была прописана еще в 2015 году.

«Наши провайдеры должны предоставлять пользователям возможность установить у себя технический сертификат безопасности. Когда вы заходите на Интернет-ресурс, у вас всплывают непонятные баннеры, на которые наши с вами дети могут нажать и перейти. Вот как раз-таки сертификат безопасности, если он (баннер) подпадает в черный список, не позволит ребенку перейти на тот или иной ресурс и ваши персональные данные никуда не утекут», - подчеркнул Абылайхан Оспанов.

Он также сообщил, что подобные сертификаты существуют во многих странах у операторов и компаний. Вице-министр также высказал свое мнение по вопросу выбора столицы для реализации пилотного проекта.

«Скорее всего, потому что все провайдеры находятся в столице, технические специалисты», - заключил Аблайхан Оспанов.

Отметим, что в столице на мобильные телефоны граждан приходят сообщения с рекомендацией установить сертификаты безопасности на абонентские устройства в целях защиты от хакерских атак.

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