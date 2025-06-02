Зачем Нацбанк Казахстана собирается продать из Нацфонда до $800 млн

По итогам мая курс тенге укрепился на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 246 до 238 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долл. США.

— Продажи валюты из Национального фонда за май составили 988 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов или около 52 млн долларов США в день. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США, — сообщили в Нацбанке.

В рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.

Как подчеркнули в ведомстве, при проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в мае Национальным Банком не проводились.

— Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долл. США. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Национальный Банк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США или около 6% от общего объема торгов. Национальный Банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в июне для этих целей не превысит 250 млн долларов США, — говорится в сообщении Нацбанка.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк сообщил, что продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.