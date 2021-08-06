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Зачем местный вуз передают американским управляющим – пояснил аким СКО

6 Августа 2021 11:30
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Зачем местный вуз передают американским управляющим – пояснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает перспективным сотрудничество между СКУ им. М. Козыбаева и университетом Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Не все жители региона оптимистично восприняли новость о возможной передаче под управление университету Аризоны местного вуза. Вопрос о целесообразности такого решения задали главе региона во время прямого эфира в социальной сети.

«Американская система высшего образования является определенным стандартом предоставления высшего образования в мире. Стремиться к таким стандартам является нашей задачей. В рамках договоренностей наш университет будет перенимать опыт университета Аризоны. История этого вуза более чем двухвековая. Американские преподаватели обучат наших новым технологиям преподавания. Университет Аризоны обеспечит для наших студентов и преподавателей доступ к своей электронной библиотеке и образовательным ресурсам. Направит своих преподавателей к нам, чтобы совместно обучали наших студентов. Наша задача - довести уровень сотрудничества, чтобы наши студенты получали два диплома. Если доведем до конца, перспективы для нашей молодежи расширяются», - уверен К. Аксакалов.

Ранее аким области сообщал о том, что сотрудничество вузов одобрил Глава государства.

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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Вузы   #Акимат  
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Автор:

Олеся Жуковень

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