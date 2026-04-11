Зачем Казахстану внутренние инвесторы и качественные научные исследования в туризме — эксперт

Спикер отметила, что сейчас наблюдается усиление интереса и внимания к отрасли, а также меняется подход со стороны государственных структур. По ее словам, дело не только в подготовке кадров, но и в недостаточном развитии научных исследований в стране. Также она подчеркнула необходимость опоры на внутренних инвесторов, а не на иностранных.

— Практика показывает, что инвесторы, приходящие из-за рубежа, зачастую ориентированы на сиюминутный эффект. В результате вместо качественного и устойчивого проекта можно получить чрезмерную нагрузку на хрупкие природные территории. В то время как местные инвесторы, которые связывают с этой страной свое будущее и будущее своих детей, будут ориентированы на долгосрочные и устойчивые проекты, — считает эксперт.

По мнению эксперта, необходимо внедрять прямые меры поддержки внутреннего туризма, в том числе субсидирование или компенсации затрат для граждан, путешествующих по стране.

— Для этого важно создать научно-исследовательскую базу, которая позволит точно просчитывать эффекты, определять приоритетные направления и эффективно распределять туристические потоки. Сейчас многие решения принимаются экспериментально, тогда как научный подход позволяет быстрее достичь результатов. Без этого мы рискуем топтаться на месте, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, именно государство должно взять на себя создание условий для таких исследований и формирование соответствующей инфраструктуры, чтобы отрасль смогла развиваться более системно и устойчиво.