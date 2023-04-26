Зачем Казахстану создание ЦАРЭС, объяснил глава Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о значении соглашения по созданию Центрально-Азиатского института регионального экономического сотрудничества для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках центральноазиатской организации по региональному развитию мы работаем около 23 лет. 11 стран принимают участие в ратификации Соглашения о создании института. Документ уже ратифицировали 10 стран, и теперь Казахстан ратифицирует последним», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

По его словам, в создании института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества приняли участие 7 международных организаций, в том числе Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк и другие.

Основная цель данного института - развитие нашего региона и строительство инфраструктуры, для чего необходимо проводить соответствующие исследования между странами, особенно в экономическом направлении.

«У Казахстана есть право открыть филиал института, но мы это не планируем. Ведь на это нужно будет выделять средства, внести свой финансовый вклад. В настоящее время институт финансируется международными финансовыми организациями, в том числе Азиатским банком развития. Конечно, открытие филиала также имеет несколько преимуществ. К примеру, в стране открываются возможности развития бизнес-туризма, развития исследовательского рынка. Не только отечественные специалисты, но и международные ученые имеют возможность участвовать в этих исследованиях. Но, как я уже говорил, у нас в планах открытие филиала не предусмотрено», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение об учреждении ЦАРЭС.