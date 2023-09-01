Зачем Казахстану новая налоговая политика, рассказал Талгат Калиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев поделился своим мнением относительно Послания Президента РК, передает МИА «Казинформ».



«Заявление Президента о референдуме — это главный показатель того, что Президент знает всё, что говорит и обсуждает народ. То есть, Президент ответил на запрос казахстанцев», - считает политолог.

Также спикер прокомментировал, что даст новая налоговая политика государству и бизнесу.

«Налоговая политика рассматривается сразу в нескольких аспектах. Не забывайте, что у нас существует целый ряд льгот. Нужно их упорядочить, оставить только те, которые реально востребованы. Должны остаться только те, которые привлекут инвесторов, сектор производства, остальное нужно удалить», - отметил Талгат Калиев.

По его словам, самое важное изменение — это то, что теперь налоги, которые собираются в регионах, потом отправляются в центр, снова будут возвращаться в регионы.

«Теперь акимам будет еще более выгодно развивать местный бизнес, потому что собирается больше налогов. Поэтому и районным акимам дают такую свободу. Когда у районного акима будет свой бюджет, он будет поддерживать то, чтобы инвесторы открывали бизнес. Так мы приближаемся к похожей системе в других странах», - резюмировал эксперт.