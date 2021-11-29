Зачем Казахстану новая биолаборатория и будет ли она безопасной - ответы экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В соцсетях активно обсуждают планы по строительству в Казахстане новой лаборатории для изучения образцов особо опасных вирусов. Некоторые пользователи считают, что она будет представлять опасность для людей, другие — что там будут разрабатывать биологическое оружие. Stopfake.kz поговорил со специалистами Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и задал им волнующие казахстанцев вопросы о новой биолаборатории, передает МИА «Казинформ».

Для чего нужна лаборатория?

Отвечает ведущий научный сотрудник ННЦООИ им. М. Айкимбаева, доктор PhD Нуркельды Туребеков.

— Как показала текущая ситуация с пандемией, очень сильно возрос риск трансграничного распространения различных инфекционных заболеваний. В последние годы угроза ввоза особо опасных возбудителей существует и так: ввиду роста миграции населения, развития международного бизнеса, торговли и прочего. Мы очень тесно связаны с другими государствами. Помимо этого, на территории Казахстана есть и природные очаги особо опасных инфекций, такие как конго-крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, омская геморрагическая лихорадка, чума, туляремия, сибирская язва, бруцеллез. Для диагностики и изучения особо опасных бактериальных инфекций сегодня в нашей стране имеется лаборатория 3-го уровня биологической безопасности, BSL-3. А для изучения особо опасных вирусных инфекций необходима лаборатория более высокого уровня биологической безопасности по международному стандарту — это BSL-4. Подобные лаборатории существуют во всем мире, их около 60, есть они и у наших ближайших соседей: у России и Китая. У нас же такой пока нет. Почему она необходима? Потому, что мы должны не просто изучать особо опасные микроорганизмы по литературным источникам и получать диагностические тесты и вакцинные препараты из-за границы, а разрабатывать и иметь свои, отечественные. Подобная лаборатория позволит в короткие сроки провести диагностику, выявить новые и неизвестные инфекционные заболевания. А также позволит изучать те, которые уже известны и могут быть ввезены в страну, такие как желтая лихорадка, лихорадка Эбола, лихорадка Марбурга, Ласса и так далее. Их изучение позволит нам разработать свои отечественные как вакцинные препараты, так и лекарственные. Как показала пандемия, государства в какой-то период были отрезаны друг от друга, в таких условиях существовать без своей возможности изучения и разработки препаратов очень тяжело. Поэтому и встает стратегический вопрос строительства лаборатории уровня BSL-4 в целях нашей с вами биологической и национальной безопасности.

Чем будут заниматься в новой биолаборатории?

Отвечает заместитель генерального директора ННЦООИ им. М. Айкимбаева, кандидат медицинских наук Галина Ковалева.

— Основной миссией данной лаборатории, как я вижу, будет проведение экспертно-диагностических, научно-исследовательских работ и идентификация особо опасных микроорганизмов, неизвестных и вновь возникающих инфекционных заболеваний для профилактики распространения этих опасных заболеваний среди людей и животных с целью охраны общественного здоровья населения нашей страны. К примеру, там будут проводить исследования биологических материалов, полученных от людей и животных, с подозрением на наличие опасных вирусных инфекций. Помимо диагностики, также будут разрабатывать вакцинные препараты, лекарственные препараты, диагностические тест-системы. Работа будет направлена на вирусы. А с бактериальными инфекциями будет работать существующая у нас лаборатория уровня BSL-3. В настоящее время мы имеем богатый арсенал средств для лечения и профилактики особо опасных бактериальных инфекций в виде антибиотиков и широкого спектра уже применяемых вакцин. К сожалению, на сегодняшний день, как показала пандемия, человечество оказалось беззащитным перед лицом особо опасных вирусных инфекций по причине отсутствия разработанных и зарегистрированных противовирусных препаратов и вакцин. И очень хорошо, что государство ставит такой вопрос. Это значит, что коллекция возбудителей вирусных инфекций будет сосредоточена именно в лаборатории самого высокого уровня биологической безопасности, откуда вероятность утечки практически равна нулю.

Там будут разрабатывать биологическое оружие?

Отвечает ведущий научный сотрудник ННЦООИ им. М. Айкимбаева, доктор PhD Нуркельды Туребеков.

— Все инфекции, которые были перечислены выше, относятся к первой группе патогенности (особо опасные микроорганизмы, представляющие угрозу для человека, – прим. авт.). У нас нет никакого интереса в разработке биологического оружия. Напротив, мы заинтересованы в получении своих вакцин, своих лекарств и своих диагностических средств. Тут даже подобного вопроса возникнуть не может. Казахстан имеет письменные договоренности о недопущении распространения химического, биологического и ядерного оружия с международными организациями. У нас не существует никаких научных тематических разработок, которые имели бы двойное назначение, одно из которых относилось бы к применению в качестве оружия. Все научные тематики проходят обязательное утверждение. Ни одна научная тематика не будет утверждена без оценки риска проведения исследования двойного назначения.

Как будет обеспечиваться безопасность в биолаборатории? Есть ли вероятность случайной утечки патогенов?

Отвечает ведущий научный сотрудник ННЦООИ им. М. Айкимбаева, доктор PhD Нуркельды Туребеков.

— BSL-4 – это лаборатория, имеющая максимальный, четвертый уровень изолированности. Во-первых, к работам в такой лаборатории допускается лишь персонал с определенным допуском, прошедший тщательный отбор и проверку компетентными органами. В самой лаборатории используются шкафы биологической безопасности третьего класса, сотрудники работают в изолированных костюмах с положительным давлением воздуха. Весь воздух в этой лаборатории проходит тщательное многоступенчатое обеззараживание при помощи специального оборудования. То же самое происходит и со сточными водами, которые также тщательно обеззараживаются. Там также существуют автоклавы особого вида, переходные шлюзы с разницей давления, которые не позволяют чему-либо из этой лаборатории проникнуть наружу. Там созданы несколько уровней защиты, для того чтобы не допустить риска выноса любого возбудителя за пределы лаборатории. Человеческий фактор исключен. Система так работает, что если возникнет нарушение давления или чего-либо еще, то люди даже не смогут зайти в лабораторию.

Лабораторией будет управлять США?

Нет. Ранее об этом заявлял министр здравоохранения Алексей Цой.

— В любом случае любые лаборатории, которые есть в государстве, управляются полностью Казахстаном, — сообщил он.

Казахстан рискует репутацией, строя такую лабораторию?

Нет никаких оснований полагать, что строительство такого объекта выставит Казахстан в негативном свете на мировой арене. На сегодняшний день в мире работают 59 биолабораторий уровня BSL-4. Они расположены в 23 странах. 25 подобных лабораторий расположены в Европе, 14 — в Северной Америке и 13 – в Азии. В Австралии действуют четыре таких лаборатории, еще три находятся в Африке. Репутация ни одной из стран, в которых они работают, не пострадала из-за этого.

Итак, по мнению экспертов, опасения по поводу строительства новой биолаборатории в Казахстане сильно преувеличены. Там не будут разрабатывать биологическое оружие, крайне высокий уровень безопасности обеспечит защиту от утечек опасных патогенов, а управлять учреждением будет Казахстан.