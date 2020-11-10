Зачем казахстанские вузы будут ранжировать по четырем категориям, объяснили в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов пояснил, как будет проходить ранжирование вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами сейчас прорабатывается ранжирование вузов по четырем категориям. Первое – вузы, конкурентные на международном уровне. Второе – вузы, конкурентные на национальном уровне, третье – на региональном уровне, четвертое - вузы, конкурентные на отраслевом уровне. Мы данную работу начали с того, что собрали предложения экспертного сообщества по критериям. В качестве основных критериев выбрали: наличие международной аккредитации, уровень трудоустройства выпускников, вклад в развитие науки, вклад выпускников в развитие региона, отрасли, также очень важно учитывать уровень заработной платы преподавателей», - пояснил вице-министр образования и науки РК.

В этом контексте, по словам спикера, сама идея ранжирования вузов по четырем лигам не новая. В других странах вузы ранжируются по шести, пяти категориям. Все это делается, чтобы правильно оценивать работу вузов, расположенных даже в одном регионе.

«Мы понимаем, что те же национальные вузы не могут также сравниваться с точки зрения академической свободы, степени контроля с региональными вузами. Мы также ставим сильный упор на региональные вузы. Поскольку запускается проект «Сильные региональные вузы» для обеспечения лабораторной и учебной инфраструктуры этих вузов. Мы понимаем, что для вузов важно повышение качества образования и трудоустройство выпускников. В связи с этим намерены дальше расширять академическую свободу в рамках данных четырех категорий. Это важный элемент в повышении конкурентоспособности между самими вузами», - отметил Мирас Дауленов.

Он подчеркнул, что каждый вуз будет самостоятельно принимать решение о том, на каком уровне он хотел бы ранжироваться. После этого подается заявка в Министерство образования и науки РК.

«Каждый вуз должен представить соответствующую программу. Мы хотели бы акцентировать внимание на то, что вуз, который заявился как конкурентный на национальном уровне, в дальнейшем может заявить, что является чисто региональным вузом. Это делается, чтобы вузы чувствовали ответственность за подготовку кадров в выделенном им сегменте и понимали свой уровень в контексте страны и в мире», - заключил М. Дауленов.