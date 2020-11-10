Зачем казахстанские вузы будут ранжировать по четырем категориям, объяснили в Минобразования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов пояснил, как будет проходить ранжирование вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нами сейчас прорабатывается ранжирование вузов по четырем категориям. Первое – вузы, конкурентные на международном уровне. Второе – вузы, конкурентные на национальном уровне, третье – на региональном уровне, четвертое - вузы, конкурентные на отраслевом уровне. Мы данную работу начали с того, что собрали предложения экспертного сообщества по критериям. В качестве основных критериев выбрали: наличие международной аккредитации, уровень трудоустройства выпускников, вклад в развитие науки, вклад выпускников в развитие региона, отрасли, также очень важно учитывать уровень заработной платы преподавателей», - пояснил вице-министр образования и науки РК.
В этом контексте, по словам спикера, сама идея ранжирования вузов по четырем лигам не новая. В других странах вузы ранжируются по шести, пяти категориям. Все это делается, чтобы правильно оценивать работу вузов, расположенных даже в одном регионе.
«Мы понимаем, что те же национальные вузы не могут также сравниваться с точки зрения академической свободы, степени контроля с региональными вузами. Мы также ставим сильный упор на региональные вузы. Поскольку запускается проект «Сильные региональные вузы» для обеспечения лабораторной и учебной инфраструктуры этих вузов. Мы понимаем, что для вузов важно повышение качества образования и трудоустройство выпускников. В связи с этим намерены дальше расширять академическую свободу в рамках данных четырех категорий. Это важный элемент в повышении конкурентоспособности между самими вузами», - отметил Мирас Дауленов.
Он подчеркнул, что каждый вуз будет самостоятельно принимать решение о том, на каком уровне он хотел бы ранжироваться. После этого подается заявка в Министерство образования и науки РК.
«Каждый вуз должен представить соответствующую программу. Мы хотели бы акцентировать внимание на то, что вуз, который заявился как конкурентный на национальном уровне, в дальнейшем может заявить, что является чисто региональным вузом. Это делается, чтобы вузы чувствовали ответственность за подготовку кадров в выделенном им сегменте и понимали свой уровень в контексте страны и в мире», - заключил М. Дауленов.
- Мы готовы к любому формату обучения – Минобразования РК
- На 200 МРП оштрафовали университет «Астана»
- В качестве руководителей дипломных проектов могут привлекаться практики – Минобразования РК
- Ректоры вузов ежегодно будут отчитываться перед общественностью
- 30 миллионов тенге получили более 500 молодых учителей в Алматы
- Об изменениях в системе высшего образования рассказали в МОН РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана