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Зачем казахстанцам нужно устанавливать сертификат безопасности на устройства

Автор:  
Серик Сабеков
23 Июля 2019, 11:52
Зачем казахстанцам нужно устанавливать сертификат безопасности на устройства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о том, зачем гражданам необходимо устанавливать сертификат безопасности на мобильное устройство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы думаете, детям полезно видеть в интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографию, в конце концов? Вот сертификат безопасности как раз позволяет вам всем эти вопросы решить. Вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе», - сказал Аскар Жумагалиев.

Министр добавил, что сертификат защитит мобильники от вирусов.

«Это позволяет вам решать проблемы с безопасностью, в том числе и с информационной. В настоящее время случаи заражение какими-то вирусами - не редкость, так вот, этот сертификат вам будет помогать», - отметил Аскар Жумагалиев.

По его словам, в отношении доступа данных третьим лицам все определено соответствующим законом.

«Конституция и статья 12 сегодня определяют, что данные и вообще в целом какие-либо возможности не могут осуществляться гражданами, третьими лицами по отношению к какому-либо другому лицу. Второе: действует закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все подобного рода мероприятия», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

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