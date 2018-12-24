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Зачем Илья Ильин заявился на Кубок Катара

24 Декабря 2018 08:17 244
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Зачем Илья Ильин заявился на Кубок Катара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четырехкратный чемпион мира Илья Ильин в своем Instagram подвел итоги лицензионного турнира в Катаре и объяснил болельщикам, почему вновь не вышел на помост, сообщает СИА «SPORTINFORM».    

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«Всем салют друзья! Ну вот и появилась свободная минута для того, чтобы подвести итоги турнира в Катаре! В первую очередь, хочу поздравить всю свою доблестную команду с победой! Ребята молодцы, в конце такого тяжелейшего года все собрались, и все же выиграли Кубок турнира для всей страны! Мы первые!

Да, я не выступал, вы все знаете, что у меня проблема в позвоночнике, и она не решается за один месяц. В данный момент я нахожусь на реабилитации, и мой старт будет в апреле 2019 года в Китае на чемпионате Азии! Почему я заявляюсь на старты? Дело в том, что для того чтобы попасть на Олимпиаду-2020 в Токио, по новым правилам атлет должен выступить на 6 международных стартах, 4 лучших по результатам стартов пойдут в зачет.

Далее возможности пропустить старт у меня нет, и мне нужно выступить на 4 стартах. На каких именно, пока не могу сказать, еще думаем, а вот на Азии я должен выйти. Это коротко о том, как обстоят дела на данный момент», - написал Ильин.

Напомним, в Дохе Илья Ильин заявил самые большие веса среди всех участников, однако на помост не вышел.

Отметим, что по итогам Кубка Катара сборная Казахстана завоевала три медали (два «серебра» и «бронза») и первое общекомандное место.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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