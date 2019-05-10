Зачем GGG смотрел бой Канело и Джейкобса - откровение экс-чемпиона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал, зачем пришел на бой между Саулем «Канело» Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я пришел на вечер бокса не для того, чтобы именно посмотреть Джейкобса и Канело, нет. Я хотел заново почувствовать на себе эту атмосферу, увидеть глаза людей, которые горят боксом, которые рядом с боксом. То есть, атмосферу мероприятия, в котором я неоднократно принимал участие. Надо почувствовать это», - сказал спортсмен в видео, опубликованном в Instagram.

«Если почувствуешь это, как спортсмен, у тебя вырабатываются ощущения, что ты нуждаешься в этом. Это одна из мотиваций, когда ты хочешь усердно тренироваться и идти к своей цели», - добавил GGG.

Сказал экс-чемпион несколько слов и о тренировках в новой команде и под руководством нового тренера.

«Новый подход, новая атмосфера в команде. Сейчас новый взгляд на все. Я не могу сказать, что раньше мы шли неправильно. Мы шли довольно успешно в своей карьере. Здесь же появляются другие варианты. Я чувствую себя как ученик, который горит желанием познавать больше и учиться, идти к большему и пробовать это все», - подчеркнул боксер.

Напомним, 25 апреля Геннадий объявил о расставании с Санчесом. После этого Санчес многократно комментировал ситуацию, обвиняя Головкина в жадности. В свою очередь, промоутер Том Лёффлер прокомментировал назначение Джонатона Бэнкса тренером бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.