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    03:05, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Зачем «Ashyq» используют в медучреждениях, ответили павлодарские врачи

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В региональном управлении здравоохранения сообщили, что приложение «Ashyq» внедрено в медорганизациях области для соблюдения методики зонирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.
    Прежде всего это нужно, чтобы обезопасить пациентов с хроническими заболеваниями, а также детей, беременных, людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями.
    «Пациенты с «зеленым» и «синим» статусом проходят в «чистую» зону, так не являются носителями COVID-19 и не могут заразить других, – уточнили в ведомстве. – Пациентов с «красным» статусом будут обслуживать в фильтр-кабинете».
    В управлении здравоохранения заверили, что медицинскую помощь получать все пациенты, независимо от статуса.
    Напомним, Павлодарская область оказалась лидером по заболевшим COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлены 234 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество для mail.ru Павлодарская область
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