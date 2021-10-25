Зачем «Ashyq» используют в медучреждениях, ответили павлодарские врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В региональном управлении здравоохранения сообщили, что приложение «Ashyq» внедрено в медорганизациях области для соблюдения методики зонирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.

Прежде всего это нужно, чтобы обезопасить пациентов с хроническими заболеваниями, а также детей, беременных, людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

«Пациенты с «зеленым» и «синим» статусом проходят в «чистую» зону, так не являются носителями COVID-19 и не могут заразить других, – уточнили в ведомстве. – Пациентов с «красным» статусом будут обслуживать в фильтр-кабинете».

В управлении здравоохранения заверили, что медицинскую помощь получать все пациенты, независимо от статуса.

Напомним, Павлодарская область оказалась лидером по заболевшим COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлены 234 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.