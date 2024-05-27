Зачем аким Семея забрался на крышу

Аким Семея провел выездное совещание по частичному обрушению крыши по адресу Глинки, 35, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

- 26 мая в 17:45 на пульт ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по адресу Глинки, 35 провисает крыша, есть риск ее обрушения. На пятиэтажном многоквартирном жилом доме 1984 года постройки частично оторвалась крыша на площади 70 квадратных метров. Общая площадь кровли – 160 кв.м. Сегодня аким города Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым, - сообщила пресс-служба акимата.

По итогам совещания Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека.

Руководителям отделов жилищной инспекции и отдела строительства поручено держать все работы на строгом контроле до завершения.