26 Июля 2022 16:14

Зачастую жертвы сами соглашаются – омбудсмен о торговле людьми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблема трудовой занятости и социальной защиты в Казахстане остается открытой. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что за торговлю людьми, в том числе куплю-продажу детей, в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

«Но мы говорим об этом явлении, как опасном для общества, потому что на самом деле это преступление затрагивает ряд прав человека. Зачастую, к сожалению, когда мы говорим о торговле людьми, люди попадают в такие ситуации не только против своей воли, но и с своего согласия. Зачастую они соглашаются на кабальные условия трудовой занятости, сомнительные подозрительные условия труда, идут сами на нарушения. Это явление способствует тому, что насколько бы эффективно не работала полиция, тем не менее проблема остается открытой. А именно это вопросы трудовой занятости, социальной защиты. И, как показывает практика, зачастую люди попадают в эту ситуацию не в первый раз, то есть преступление носит затяжной характер», - сказала омбудсмен в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций.

По мнению Э. Азимовой, важна профилактика, предупреждение, анализ и работа других государственных органов и организаций. И эта работа должна быть не только нацелена на выявление и наказание преступлений, но и связана с социальной политикой страны.

Уполномоченный по правам человека поддержала законопроект о противодействии торговли людьми, который планируется представить в Правительство на обсуждение в следующем году.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане регистрируют около 100 досудебных расследований дел о торговле людьми.