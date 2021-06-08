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    11:22, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Зацепился за мотоцикл – опасную езду устроили на трассе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое молодых людей устроили экстремальную езду на оживленной трассе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с участниками экстремальной езды появился в социальной сети.

    Как проинформировали в департаменте полиции города Алматы, в данное время сотрудниками полиции устанавливаются лица участников, устроивших экстремальную езду на проезжей части дороги.

    «В настоящее время местная полицейская служба проводит проверочные мероприятия. Эти лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности. Такое поведение на дорогах непозволительно. Во-первых, это ставит под угрозу жизнь самих участников экстремальной езды. Во-вторых, они создают реальную опасность другим участникам дорожного движения», - прокомментировала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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