Зацепился за мотоцикл – опасную езду устроили на трассе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое молодых людей устроили экстремальную езду на оживленной трассе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с участниками экстремальной езды появился в социальной сети.

Как проинформировали в департаменте полиции города Алматы, в данное время сотрудниками полиции устанавливаются лица участников, устроивших экстремальную езду на проезжей части дороги.

«В настоящее время местная полицейская служба проводит проверочные мероприятия. Эти лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности. Такое поведение на дорогах непозволительно. Во-первых, это ставит под угрозу жизнь самих участников экстремальной езды. Во-вторых, они создают реальную опасность другим участникам дорожного движения», - прокомментировала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.