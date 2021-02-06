Забытые рецепты казахской кухни возрождает карагандинский историко-краеведческий музей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной историко-краеведческий музей в новом этнографическом онлайн-проекте «Атадан қалған адал ас» возрождает старинные рецепты национальных блюд и исконные методы их приготовления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Старинные блюда - это народное наследие. И знание кулинарии прошлого тоже важно. На идею проекта нас вдохновил и труд нашей коллеги из столицы Айгерим Мусагажиновой, руководителя отдела нематериального культурного наследия научно-исследовательского института «Халық қазынасы» при Национальном музее РК. Она собрала в своих научных трудах более 200 забытых казахских рецептов, организовав экспедиции в регионы, в том числе в Осакаровский и Каркаралинский районы. Мы поддерживаем с ней связь и надеемся, что Айгерим найдёт и другие рецепты народных блюд из прошлого на территории нашей области», - говорит заместитель директора музея Даурен Жусупов.

Первое блюдо из казахской кухни на основе старинной рецептуры, которое приготовили сотрудники музея, - это әсіп. Идею его приготовления подала одна из сотрудниц. О нём женщина услышала, когда училась ещё в школе. Во время празднования Наурыза бабушка её одноклассницы приготовила әсіп. А также рассказала о том, что это блюдо было традиционным в казахской кухне с давних времён, но в настоящее время его делают очень редко. Она также отметила, что существует несколько способов его приготовления, и в разных регионах оно называется по-своему. Некоторые называют его шұжық. Это блюдо обычно готовилось в день забоя овец. Свежие кишки выворачивали, тщательно промывали и очищали. Мясо и печень пропускали через мясорубку, добавляли специи. Затем в фарш клали недоваренный рис, наливали небольшое количество воды и всё хорошо перемешивали. Подготовленную массу набивали в кишки, которые затем завязывали с двух сторон. Әсіп прокалывали иголкой в нескольких местах, чтобы выпустить воздух. Подготовленный продукт закладывали в казан с водой и варили в течение 50-60 минут. Перед подачей әсіп нарезали кружочками и подавали горячим или охлаждённым.

«Весь процесс приготовления блюда прошёл в нашем музее. В ближайших планах презентовать праздничное яство на Наурыз. В конце каждого месяца мы планируем снимать по одному видео с рецептом», - рассказала экскурсовод Нарша Еркінқызы.



