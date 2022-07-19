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Заброшенные здания восстанавливают в районах Карагандинской области
19 Июля 2022 07:35

Заброшенные здания восстанавливают в районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области переоборудовали заброшенную строительную базу в спортивный зал. Объект пустовал с 90-х годов и нуждался в основательном ремонте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокпектинском сельском округе в рамках программы благоустройства восстанавливают заброшенные здания. В ближайшие годы там появятся аптека, два овощехранилища и Дом культуры.

Одним из первых восстановленных объектов в Кокпекты стало бесхозное здание бывшей строительной базы. Теперь здесь располагается спортивный зал.

«Объект восстановили за счет бюджета. Начали ремонт в апреле. Обновили кровлю, заменили окна, полностью отремонтировали внутри и снаружи здание. Сейчас там занимаются около 200 детей. Функционируют три секции: карате, казакша курес и фитнес-аэробика. Раньше в Кокпекты такого спортзала не было. Молодежь занималась в местной школе. Это было не очень удобно», – рассказывает аким Кокпектинского сельского округа Айдын Досмаков.

В ближайшее время в Кокпекты появится аптека и Дом культуры. Здание под аптеку отремонтируют и передадут в доверительное управление. Дом культуры будет на месте бывших саманных строений, использовавшихся в девяностые годы под склад. Из-за ветхости их решено снести.

«Здание под аптеку уже ремонтируем. В советское время там была весовая. Клуб в селе тоже будет. Также здесь восстановим овощехранилище и сделаем ремонт в бывшей мастерской на территории местной школы, где будут проводиться занятия по настольному теннису», – добавил Айдын Досмаков.

В селе Байкадам восстановят заброшенное здание возле школы. Там местные жители хотят организовать кружок по прикладному искусству. Кроме того, в селе Сарытобе реанимируют старое подземное овощехранилище. В дальнейшем местные власти планируют передать его в доверительное управление.


Ранее сообщалось, что в этом году в Карагандинской области отремонтируют более 1200 км автомобильных дорог общего пользования. Для этих целей привлечено 3 тыс. единиц специализированной техники и 59 асфальтных заводов.

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Автор:
Корреспондент
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