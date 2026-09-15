Забравшего у акмолинки более 10 млн теңге курьера задержали в Астане

Полицейские Кокшетау по горячим следам задержали в Астане курьера, забравшего у 59-летней жительницы города более 10 миллионов тенге, переданных ею под давлением мошенников, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 сентября в управление полиции города Кокшетау поступило заявление об интернет-мошенничестве. Женщина рассказала, что неизвестные, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее передать им крупную сумму денег.

— Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая собрала более 10 миллионов теңге и передала пакет прибывшему курьеру. Лишь после того, как мужчина скрылся с деньгами, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и незамедлительно обратилась в полицию, — сообщили в ведомстве.

Полицейские практически сразу установить личность курьера. В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина проживает в Астане. Полицейские незамедлительно выехали в столицу.

— Более четырех часов сотрудники полиции разыскивали подозреваемого. В результате принятых мер мужчина был установлен и задержан. При нем обнаружены и изъяты денежные средства, принадлежащие потерпевшей. К счастью, злоумышленник не успел перечислить всю полученную сумму. Задержанный пояснил, что получил телефонный звонок с указанием прибыть в Кокшетау и забрать пакет с деньгами, — добавили в полиции.

Теперь стражи порядка проводят все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники рассылают казахстанцам поддельные письма от АФМ.