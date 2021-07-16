Заболевшую COVID-19 беременную женщину спасли в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи Мангыстауского областного перинатального центра «Мать и дитя» спасли беременную женщину, заболевшую COVID-19. Поражение легких у пациентки было 70%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Жительница города Актау Бактыгуль Кабулдина с повышенной температурой была доставлена в перинатальный центр бригадой скорой помощи. Из-за пораженных легких матери, ребенок в утробе не получал достаточного количества кислорода. При каких обстоятельствах беременная женщина могла заразиться коронавирусной инфекцией, она предположить не смогла.

«Изначально я сама решила бороться с болезнью. Но позже поняла, что самолечение стало моей ошибкой. Было страшно и тяжело, нарастала одышка и казалось, что сердце остановится. Я и мой ребёнок живы благодаря медикам. Я думала, что больше не увижу моих близких. Боролась изо всех сил. В этом мне помог медперсонал перинатального центра, за что я им благодарна», - сказала женщина.

Следует отметить, что это пятый ребёнок в семье Бакытгуль Кабулдиной. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Её и жизни малыша ничего не угрожает. Спустя пару дней они будут выписаны из перинатального центра.

В инфекционном отделении на базе областного перинатального центра лечение получают 40 женщин, 5 из которых в тяжелом состоянии. Они переведены в реанимационное отделение и подключены к аппарату ИВЛ.

Мангыстауские медики продолжают свою работу, находясь в изоляции от внешнего мира. Как и прежде, на переднем фланге борьбы с пандемией остаются люди в белых халатах. Большую нагрузку испытывают медицинские работники областного перинатального центра «Мать и дитя».

Так, врач акушер-гинеколог Зухра Елубаева включилась в работу с больными COVID-19 в прошлом году, в первые же дни после объявления пандемии. Было сложно. Зухру не обошел стороной вирус. Она тяжело переболела. Однако в этом году по долгу службы она снова в строю и также, как и в 2020 году, вынуждена осознанно прервать контакт со своими близкими на благо соотечественников. Зухра Елубаева вновь вернулась к работе в инфекционное отделение, потому что число беременных женщин с коронавирусной инфекцией не уменьшается и каждая из них нуждается во врачебной помощи.

«Если вспомнить какая была эпидемиологическая ситуация в прошлом году, то конечно, все мы сильно переживали. Боялись за себя и за родных. Лично я впервые столкнулась с вирусной инфекцией. Даже сейчас страшно. Но мы дали клятву Гиппократа и продолжаем бороться, как за жизни матерей, так и за спасение жизни каждого малыша. Работая в таких тяжёлых условиях, медицинские работники должны быть как психологически, так и морально сильными. Приходится постоянно находиться в защитных костюмах и масках, физическая нагрузка огромная», – рассказывает она.

Почти три месяца в инфекционном отделении задействована Айнур Иламанова, врач акушер-гинеколог. Все это время она общается с семьей по телефону. Получила два компонента вакцины российского производства «Sputnik V». Доктор практически живёт на рабочем месте, ежедневно подвергая себя опасности, как и другие её коллеги.

«При заражении вирусом беременные женщины обычно испытывают легкие или среднетяжелые симптомы заболевания: кашель, повышенную температуру, одышку, головную боль и потерю обоняния. Вообще, всем беременным женщинам рекомендовано оставаться дома и по возможности избегать любых социальных контактов. Любой вирус для беременных довольно опасен и COVID-19 не исключение. Если у вас есть симптомы, характерные для гриппа, лучше не выходить из дома и обратиться к врачу», - рассказала она.

Врачи напоминают, что беременность увеличивает риск серьезных заболеваний от респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому беременным женщинам рекомендуется строгий режим самоизоляции, чтобы уменьшить шансы заражения коронавирусом.

Кроме того, женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны пройти обследование перед планированием беременности. Особенно обследование стоит пройти женщинам, у которых одышка не проходит через два месяца после выздоровления. Дело в том, что во время беременности она будет только усиливаться.

Пожалуй, у каждого врача лишь одно пожелание: строго соблюдать карантинные меры, а ведь это не так трудно ради безопасности наших же граждан, особенно беременных женщин, которые хотят родить здоровых детей!

Из-за несоблюдения необходимых мер безопасности, коронавирус продолжает распространяться. Отсутствие признаков болезни не гарантирует того, что вирус себя не проявит.

Мангыстауская область уже больше недели продолжает оставаться в «красной» зоне, соответственно, эпидемиологическая ситуация все ещё остается нестабильной.