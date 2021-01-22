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    14:31, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Заболевший коронавирусом Мейрамбек Бесбаев призвал казахстанцев беречь себя

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, солист группы «МузАРТ» Мейрамбек Бесбаев призвал казахстанцев не ходить по гостям и беречь себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мейрамбек Бесбаев рассказал о своем самочувствии и поблагодарил всех казахстанцев за переживания. Об этом он написал у себя на официальной странице в сети Instagram.


    «Прежде всего, спасибо Аллаху, который дал исцеление. Тысячи благодарностей родителям, своей семье, братьям, коллегам, которые желают мне здоровья. Всю мою жизнь мой народ меня баловал и любил. Я склоняю голову перед моими соотечественниками, которые молились за меня и выражали теплые пожелания. Я также очень благодарен врачам, которые приложили все усилия и помогли мне встать на ноги», - написал певец на своей странице.

    Он также призвал всех быть осторожными и беречь себя.

    «Мои дорогие, пандемия существует. Берегите себя. Будьте осторожны. Не забывайте, что здоровье - наше главное богатство. Я хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал. Я вас очень люблю. Не болейте», - отметил он.

    Напомним, солист группы «МузАРТ» Мейрамбек Бесбаев был госпитализирован с коронавирусом. О состоянии заболевшего певца информировали врачи.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Культура Общество
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