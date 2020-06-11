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Заболевший коронавирусом аким Темиртау выздоровел

11 Июня 2020 17:17
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Заболевший коронавирусом аким Темиртау выздоровел

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким города Темиртау Галым Ашимов планирует приступить к обязанностям на следующей неделе. Глава города с диагнозом COVID-19 несколько дней находился на домашнем карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Больше недели назад у акима Темиртау Галыма Ашимова выявили COVID-19. Данную информацию подтвердили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«Последний ПЦР-тест, проведенный Галыму Абихановичу, показал отрицательный результат. Надеемся, что в ближайшее время он приступит к своей работе», - заявил и. о. акима города Темиртау Мирас Куттыбай.

По результатам проведенного исследования среди сотрудников акимата, контактировавших с главой города Темиртау, положительных результатов не выявлено.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Агата Мухамеджанова

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