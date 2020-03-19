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Заболевшего коронавирусом россиянина зарегистрировали в Алматы
19 Марта 2020 08:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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«Это гражданин России, 1979 года рождения. Прибыл к нам рейсом Москва – Алматы 15 марта. На данный момент находится на карантине в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное», - сообщил Диас Ахметшарип, официальный представитель Министерства здравоохранения РК.
Таким образом на 08:00 часов 19 марта в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Минздрав РК, Здравоохранение, Общество, Коронавирус,
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