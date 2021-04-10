Заболевшая коронавирусом жительница Тараза родила здорового ребенка

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе женщина с поражением более 30% легких родила здорового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, 30 марта в городской инфекционный центр доставили беременную женщину с выявленной коронавирусной инфекцией. Несмотря на сложность заболевания, 42-летняя жительница Тараза благополучно, без осложнений, родила здорового малыша. При двусторонней пневмонии, повредившей более 30 процентов легких, врачи инфекционного центра в течение десяти дней проводили пациентке специальное противовирусное терапевтическое лечение.

Полностью излечившись от коронавирусной инфекции, мать с ребенком выписалась из больницы.

«Я не думала, что заболею коронавирусом, и было страшно узнать этот диагноз, - призналась женщина. - Врачи реанимации четыре дня боролись за мою жизнь и моего ребенка, и я благополучно родила дочь. Огромная благодарность людям в белых халатах, которые круглосуточно выхаживали меня! Призываю всех казахстанцев соблюдать все меры предосторожности», - сказала она.

Врачи отмечают, что мама и малыш находятся в хорошем состоянии. В пробе новорожденного коронавирусная инфекция не выявлена.

По словам заведующего центром Ербола Ордабекова, городской инфекционный центр рассчитан на 240 коек. С января по сегодняшний день выписано более 700 пациентов. При этом 20 женщин благополучно родили и вернулись в семьи.

«Сегодня в нашем центре проходят лечение 185 больных, 20 из них находятся в реанимации. Полностью поставляются лекарства, имеется двухмесячный запас препаратов. Жители должны строго соблюдать требования и принимать активное участие в проводимой вакцинации, не пренебрегать профилактикой заболеваний», - сказал Ербол Ордабеков.