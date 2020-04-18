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Заболевшая коронавирусом женщина родила здоровую девочку в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
18 Апреля 2020, 20:41
Заболевшая коронавирусом женщина родила здоровую девочку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 17 апреля еще одна женщина, заболевшая коронавирусной инфекцией, родила здорового младенца, весом около 3 килограммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении общественного здоровья, женщина находилась на 36-ой неделе беременности, роды принимали врачи Городской клинической больницы №1.

«У малютки взяли анализы, которые буквально недавно показали отрицательный результат, сейчас девочка находится в детском отделении»,- рассказал главный врач стационара Сабит Пазылов.

Состояние матери и ребенка оценивается как стабильное.

Отметим, что это уже вторые подобные роды в Алматы. 15 апреля 28-летняя инфицированная вирусом женщина родила совершенно здорового мальчика.

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