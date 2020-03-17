Заболевшая коронавирусом в столице оказалась из группы контактировавших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заболевшая коронавирусом одна из 14 пациентов в Нур-Султане оказалась контактировавшей с одним из членов семьи прибывшего из Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане у 14 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.

Отметим, одна заболевшая коронавирусом пациентка была в стационаре с ОРВИ средней степени тяжести.

«По этой гражданке - она из группы контактных лиц. У нее член семьи приехал из Германии. Поэтому была под наблюдением, при проявлении клинических признаков, нами была госпитализирована и дообследована», - сообщила руководитель управления общественного здоровья Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

«Из Южной Кореи и Италии четыре пациента были госпитализированы 16 марта. Сегодня подтвердили наличие инфекции, теперь будем отработать по списку контактных лиц», - проинформировала С. Кисикова.

«В первой половине дня были зарегистрированы 14 случаев. 9 человек мы госпитализировали, также некоторых членов семей. Проводится работа по проведению эпидемиологических мероприятий. Мы устанавливаем круг контактных. По количеству и возрастной структуре мы дополнительно сообщим», - добавила она.

Она также уточнила, что 9 из 14 человек выявлены в процессе мониторинга, как прибывшие из неблагополучных стран по коронавирусу.

Ранее Сауле Кисикова рассказала о состоянии 14 граждан, заболевших коронавирусом.