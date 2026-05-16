    Заболевания позвоночника все чаще выявляют у молодых казахстанцев

    В Казахстане растет число молодых пациентов с заболеваниями позвоночника. Об этом сообщил заведующий отделением малоинвазивной нейрохирургии Национального центра нейрохирургии, врач-нейрохирург Виктор Алейников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Данил Копанев

    По словам специалиста, наиболее частой причиной обращения остаются грыжи межпозвоночных дисков.

    — Чаще всего обращаются с грыжами дисков. И, к сожалению, возраст пациентов снижается. Если раньше такие патологии, как грыжи дисков и стеноз позвоночного канала, были преимущественно связаны с возрастными изменениями, то сейчас все больше молодых пациентов, — отметил Виктор Алейников на полях Kazakh Spine Days 2026 в Астане. 

    Заболевания позвоночника все чаще выявляют у молодых казахстанцев
    Он подчеркнул, что тенденция связана с изменением образа жизни.

    — Это говорит о том, что нагрузка на позвоночник в современных условиях возрастает. Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, больше работают сидя. Гиподинамия приводит к перегрузке позвоночника, что и вызывает рост числа пациентов с грыжами дисков, — пояснил нейрохирург.

    Напомним, в эти выходные в Астане на базе Национального центра нейрохирургии проходит международная научно-практическая конференция по спинальной нейрохирургии Kazakh Spine Days 2026.

    Ведущие отечественные и зарубежные нейрохирурги, специалисты по хирургии позвоночника, исследователи и молодые врачи обсуждают современные подходы к лечению заболеваний позвоночника.

    Карина Кущанова
    Автор