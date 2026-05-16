Заболевания позвоночника все чаще выявляют у молодых казахстанцев

В Казахстане растет число молодых пациентов с заболеваниями позвоночника. Об этом сообщил заведующий отделением малоинвазивной нейрохирургии Национального центра нейрохирургии, врач-нейрохирург Виктор Алейников, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам специалиста, наиболее частой причиной обращения остаются грыжи межпозвоночных дисков.

— Чаще всего обращаются с грыжами дисков. И, к сожалению, возраст пациентов снижается. Если раньше такие патологии, как грыжи дисков и стеноз позвоночного канала, были преимущественно связаны с возрастными изменениями, то сейчас все больше молодых пациентов, — отметил Виктор Алейников на полях Kazakh Spine Days 2026 в Астане.

Он подчеркнул, что тенденция связана с изменением образа жизни.

— Это говорит о том, что нагрузка на позвоночник в современных условиях возрастает. Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, больше работают сидя. Гиподинамия приводит к перегрузке позвоночника, что и вызывает рост числа пациентов с грыжами дисков, — пояснил нейрохирург.

Напомним, в эти выходные в Астане на базе Национального центра нейрохирургии проходит международная научно-практическая конференция по спинальной нейрохирургии Kazakh Spine Days 2026.

Ведущие отечественные и зарубежные нейрохирурги, специалисты по хирургии позвоночника, исследователи и молодые врачи обсуждают современные подходы к лечению заболеваний позвоночника.