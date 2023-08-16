Заболевания корью зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 12 лабораторно подтвержденных случаев кори, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Армана Кушбасова, восемь заболевших выявили в Петропавловске, двоих - в районе им. М. Жумабаева и по одному - в Аккайынском и Жамбылском районах.

«Среди подтвержденных случаев кори зарегистрировано три завозных из ОАЭ, России и Кыргызстана. Выявлены два домашних очага с двумя заболевшими детьми в возрасте до 14 лет, не имеющими прививок. В целом, в 50% выявленных случаев граждане отказались от прививки против кори по личным убеждениям. Неизвестный статус вакцинации у двоих. Полный курс вакцинации имеют трое заболевших, неполный курс – у одного», - сообщил А.Кушбасов.

Больше всего заболевших корью – семь случаев, или 58% - среди детей в возрасте до 14 лет, по двое – в группах 15-19 лет и 20-29 лет и один заболевший из возрастной группы 40-49 лет.

«Корь является крайне заразной тяжелой вирусной инфекцией. Возбудителем является вирус из семейства парамиксовирусов. Передается воздушно-капельным путем, инфицирует слизистые оболочки, распространяется по организму. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений. Чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей», - проинформировал А.Кушбасов.

Основными симптомами кори являются макулопапулезная сыпь, которая начинается на лице, температура выше 39 градусов, конъюнктивит, кашель, насморк и пятна Бельского-Филатова-Коплика (белые пятна во рту).

Эффективной профилактической мерой является вакцинация. Для предотвращения вспышки заболеваемости необходимо обеспечить оптимальный охват двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и в детских организованных коллективах.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения отмечает подъем заболеваемостью корью по стране - зафиксировано 3037 случаев.