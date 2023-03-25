Заболевание бруцеллезом выявили у КРС в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области выявлен бруцеллез у крупного рогатого скота, введены ограничительные меры на территории населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с обнаружением бруцеллеза у крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории села Диевка Диевского сельского округа Аулиекольского района, Костанайской области. Рекомендовать аулиекольскому районному управлению санитарно-эпидемиологического контроля провести необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия для ликвидации выявленного эпизоотического очага», - говорится в решении акимата района, опубликованном на портале «Открытые» НПА .

Отметим, с начала года в Западно-Казахстанской области выявлен бруцеллез у 5 030 голов крупного рогатого скота и 788 голов мелкого рогатого скота.

Кроме того, бруцеллез был выявлен в двух аулах Казыгуртского района Туркестанской области.